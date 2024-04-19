Кержаков: «На мой взгляд, в Краснодаре пенальти не было»

Вратарь питерского «Зенита» высказался о спорном эпизоде, который произошел в концовке матча 24-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара», когда он столкнулся с защитником «быков» Витором Торменой.

«Если бы я врезался в игрока кулаками, это должен был быть пенальти, но меня грамотно заблокировал Кордоба, и я прыгал не в голову игрока, а просто вперед, в пространство. На мой взгляд, пенальти в Краснодаре не было», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что «Зенит» одержал победу со счётом 2:1 и оторвались от команды Мурада Мусаева на четыре очка.