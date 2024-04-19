Маслов заступился за Лещука после ошибок в матче со «Спартаком»

Футбольная общественность должна прекратить травлю голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука за его ошибки в матче против «Спартака», считает защитник «красно-белых» Павел Маслов.

«Все накинулись на человека. Да, Лещук допустил ошибки, но их постоянно кто-то допускает. Со всеми бывает», - цитирует футболиста Sport24.ru.

Он также вспомнил, что нечто подобное происходило с ним самим в сезоне-2020/2021 при Доменико Тедеско. Тогда Маслову удавались хорошие матчи, однако всем запомнились только его голы в собственные ворота.

«Спартак» при невыразительной игре обыграл «Динамо» со счётом 2:1, благодаря дублю Александра Соболева. Оба мяча форвард отправил в сетку в результате добивания после того, как Лещук не справился с несложными ударами.