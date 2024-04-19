Кержаков - о матче с «Оренбургом»: «Зенит» хочет взять реванш»

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился мыслями о поединке с «Оренбургом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги. В первом круге «сине-бело-голубые» потерпели поражение со счетом 1:3

«Безусловно, мы помним поражение, держим это внутри. Разговоров как таковых нет, но, конечно, за такие игры хочется взять реванш», - приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Поединок «Зенита» против «Оребурга» состоится в воскресенье, 21 апреля, на стадионе в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано в 16:15 мск. В преддверии матча хозяева лидируют в турнирной таблице РПЛ, а гости находятся на 12-й позиции.