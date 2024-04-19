Агент Петреску заявил, что Дан согласился бы возглавить «Спартак»

Агент бывшего главного тренера московского «Динамо» Дана Петреску Николай Пырнэу высказался о возможной работе своего клиента в «Спартаке».

Агент отметил, что румынский специалист готов вернуться в Россию, ведь он там не смог выиграть титул, а это для него это принципиально, при этом он рассказал, что нет таких проблем по поводу работы в «Спартаке».

«Будет конкретное предложение, поговорим, но на данный момент никаких конкретных предложений из России нет. Его единственное условие — чтобы у команды были амбиции побеждать и завоевывать кубки», - приводит слова Пырнэу «РБ Спорт».

Напомним, что 56-летний специалист на данный момент находится без работы. Последним его клубом был «Чонбук Моторс», с которым он прекратил сотрудничество 6 апреля.