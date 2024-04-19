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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жоаозиньо не поможет «Сочи», если клуб вылетит из РПЛ

19 Апреля 2024 • 12:52 Комментировать
Сочи
1:0
Спартак Москва

Экс-форвард «Сочи» Жоаозиньо не вернётся в клуб, если он покинет РПЛ по итогам сезона. Об этом сам футболист заявил в интервью «Чемпионату».

«Сочи» находится в очень трудном положении. Но я надеюсь, что команда сможет выйти из этой ситуации как можно быстрее. Поэтому скажу, что нет, не вернусь», - так прозвучал его ответ на вопрос, будет ли он готов помочь команде в том случае, если она окажется в Первой лиге.

Напомним, южане замыкают турнирную таблицу РПЛ за семь туров до конца первенства. Тем не менее, в своём последнем матче «Сочи» дома нанёс поражение московскому «Спартаку» (1:0).

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