Жоаозиньо не поможет «Сочи», если клуб вылетит из РПЛ

Экс-форвард «Сочи» Жоаозиньо не вернётся в клуб, если он покинет РПЛ по итогам сезона. Об этом сам футболист заявил в интервью «Чемпионату».

«Сочи» находится в очень трудном положении. Но я надеюсь, что команда сможет выйти из этой ситуации как можно быстрее. Поэтому скажу, что нет, не вернусь», - так прозвучал его ответ на вопрос, будет ли он готов помочь команде в том случае, если она окажется в Первой лиге.

Напомним, южане замыкают турнирную таблицу РПЛ за семь туров до конца первенства. Тем не менее, в своём последнем матче «Сочи» дома нанёс поражение московскому «Спартаку» (1:0).