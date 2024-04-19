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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков оценил тренерские перспективы Аршавина

19 Апреля 2024 • 11:13 Комментировать

Экс-футболист национальной сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Роман Широков высказался о шансах Андрея Аршавина стать хорошим тренером.

«Почему нет? Самое главное, чтобы ему самому было интересно. При этом некоторые моменты он знает лучше нас, что-то подсказывает - у него был опыт получения лицензии С», - передает слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, что Аршавин в бытность футболистом поиграл за петербургский «Зенит», «Кайрат», «Кубань» и лондонский «Арсенал». В составе сборной России он провел 74 встречи и забил 17 мячей.

В настоящий момент Андрей занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените».

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Андрей Аршавин Роман Широков
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