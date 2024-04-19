Широков оценил тренерские перспективы Аршавина

Экс-футболист национальной сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Роман Широков высказался о шансах Андрея Аршавина стать хорошим тренером.

«Почему нет? Самое главное, чтобы ему самому было интересно. При этом некоторые моменты он знает лучше нас, что-то подсказывает - у него был опыт получения лицензии С», - передает слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, что Аршавин в бытность футболистом поиграл за петербургский «Зенит», «Кайрат», «Кубань» и лондонский «Арсенал». В составе сборной России он провел 74 встречи и забил 17 мячей.

В настоящий момент Андрей занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените».