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Полузащитник «Балтики» Козлов: Мы надеемся, что не вылетим

19 Апреля 2024 • 11:09 Комментировать
Балтика
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Крылья Советов
1 2.40 X 3.20 2 3.30
20.04 16:30

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов высказался о шансах калининградской команды остаться в Российской премьер-лиге.

Футболист отметил, что в команде верят, что не покинут РПЛ, и игра показывает, что они находятся не на своём месте.

«Наша команда будет еще прибавлять и набирать очки. У нас есть много матчей, чтобы все изменить. Так что да, мы должны быть выше», - приводит слова Козлова «Матч ТВ».

За семь туров до конца сезона подопечные Сергея Игнашевича занимают 14-е место в турнирной таблице. Завтра, 20 апреля, они сыграют против самарских «Крыльев Советов» на своём поле. Начало - в 16:30 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Данила Козлов

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