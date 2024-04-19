Полузащитник «Балтики» Козлов: Мы надеемся, что не вылетим

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов высказался о шансах калининградской команды остаться в Российской премьер-лиге.

Футболист отметил, что в команде верят, что не покинут РПЛ, и игра показывает, что они находятся не на своём месте.

«Наша команда будет еще прибавлять и набирать очки. У нас есть много матчей, чтобы все изменить. Так что да, мы должны быть выше», - приводит слова Козлова «Матч ТВ».

За семь туров до конца сезона подопечные Сергея Игнашевича занимают 14-е место в турнирной таблице. Завтра, 20 апреля, они сыграют против самарских «Крыльев Советов» на своём поле. Начало - в 16:30 по московскому времени.