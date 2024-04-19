Агент Гурцкая заявил, что Дзюба уйдёт из «Локомотива»

Агент Тимур Гурцкая высказался относительно слухов о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы из московского «Локомотива».
«Это не фейк. Его брали, чтобы он был первым нападающим. Сейчас понимают, что, сидя на лавке, он будет вред приносить. Поэтому они будут искать первого нападающего», - высказался агент на ютуб-канале «Это футбол, брат».
Срок действующего контракта Дзюбы рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что форвард может переехать к Леониду Слуцкому в «Шанхай Шеньхуа».
В нынешнем сезоне чемпионата России Артём провел 19 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
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