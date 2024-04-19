Назван специалист, который может тренировать «Спартак» до конца сезона

Московский «Спартак» может оставить Владимира Слишковича в роли и. о. главного тренера команды до заверения нынешнего сезона. Об этом сообщают журналисты Metaratings.ru.

Источник отмечает, что при Слишковиче улучшилась атмосфера в команде. Владимир стал руководить «красно-белыми» после увольнения испанца Гильермо Абаскаля. Наставника отправили в отставку 14 апреля после поражения от «Сочи» со счетом 0:1.

После 23 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 35 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. Подопечные Слишковича отстают от идущих шестыми «Крыльев Советов» на одно очко.