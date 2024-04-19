Заварзин высказался о возможной отставке Лички

Бывший руководитель «Динамо» Юрий Заварзин высказался о будущем главного тренера московского коллектива Марцела Лички.
«Если попадут в тройку, то останется. Понятно, кто у нас чемпион. Если «Динамо» свалится на четвертое или пятое место, то вопрос будет висеть. Динамовцы же хотят быть чемпионами», - приводит слова Заварзина «Спорт день за днём».
Напомним, что после зимнего перерыва динамовцы потерпели три подряд поражения в Российской премьер-лиге. После 23 проведенных матчей подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата страны.
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