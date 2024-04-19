Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Заварзин высказался о возможной отставке Лички

19 Апреля 2024 • 10:40 Комментировать

Бывший руководитель «Динамо» Юрий Заварзин высказался о будущем главного тренера московского коллектива Марцела Лички.

«Если попадут в тройку, то останется. Понятно, кто у нас чемпион. Если «Динамо» свалится на четвертое или пятое место, то вопрос будет висеть. Динамовцы же хотят быть чемпионами», - приводит слова Заварзина «Спорт день за днём».

Напомним, что после зимнего перерыва динамовцы потерпели три подряд поражения в Российской премьер-лиге. После 23 проведенных матчей подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата страны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Юрий Заварзин Марцел Личка ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо В «Барселоне» изменили решение по Хави Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Мбаппе написал три слова после разгрома «Барселоны» 4:1
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 В «Барселоне» изменили решение по Хави
Спортивные новости
Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ в сезоне 2023/2024 «Металлург» дома переиграл «Локомотив» в первом финальном матче плей-офф КХЛ Канарейкин: «Магнитка» прямо огня в полыня идет» Бывший нападающий «Металлурга» рассказал, чего ждет от финала Кубка Гагарина Канарейкин назвал победителя Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.04.24 в 19:00
Краснодар Краснодар
Факел Факел
1.58 3.80 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Апреля
10:40 · Россия. Премьер-лига
Заварзин высказался о возможной отставке Лички
10:35 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Динамо» само лишило себя чемпионства»
10:29 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин оценил шансы Шунина остаться в «Динамо»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Широков назвал проблему российских футболистов
10:01 · Россия. Премьер-лига
Григорян: «Личка будет востребован всегда, приятно смотреть на его стиль футбола»
09:38 · Россия. Премьер-лига
Широков назвал тренера, который идеально построил свою карьеру
09:00 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Уже слепой понимает, что «Спартаку» не нужен тренер-иностранец»
08:48 · Россия. Премьер-лига
Селюк ответил, можно ли считать провальной работу Абаскаля в «Спартаке»
08:01 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев оценил работу Слуцкого в Китае
07:44 · Россия. Премьер-лига
Дзюба написал одно слово в соцсетях
18 Апреля
23:24 · Россия. Премьер-лига
Чалов может воссоединиться с Головиным в «Монако»
23:05 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис не смог назвать для «Спартака» подходящего тренера
22:53 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Чернов: «Не хочу обидеть Дуарте, но чемпионат Парагвая ниже уровнем, чем РПЛ»
22:14 · Россия. Премьер-лига
Сиваков: «Динамо» не выбыло из чемпионской гонки»
22:04 · Россия. Премьер-лига
Сиваков рассказал, почему называет Личку «папа»
Все новости
Рекомендуем