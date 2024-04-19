Заварзин: «Динамо» само лишило себя чемпионства»

Экс-гендиректор московского «Динамо» Юрий Заварзин считает, что «бело-голубые» пока не готовы к борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Динамо» психологически не готово к лидерству. Они сами взяли и лишили себя чемпионства, отдав шесть очков. Тут дело не в мастерстве и расслабленности, а дело в психологии», - передает слова Заварзина «Спорт день за днём».

Стоит отметить, что после зимнего перерыва «Динамо» потерпело три подряд поражения в Российской премьер-лиге. По итогам 23 туров чемпионата страны подопечные Марцела Лички с 38 баллами занимают третье место в турнирной таблице.