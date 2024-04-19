Нигматуллин оценил шансы Шунина остаться в «Динамо»

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о будущем вратаря «Динамо» Антона Шунина, контракт которого с «бело-голубыми» рассчитан до конца текущего сезона.
«Нет предпосылок для того, чтобы не продлевать контракт с Шуниным. Тем более, сейчас Антон вновь стал номером один. Его продлят скорее всего», - поведал Нигматуллин в интервью Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 37-летний вратарь провел 12 поединков, в которых пропустил 18 мячей. После 23 туров чемпионата страны «Динамо» набрало 38 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице.
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