Широков назвал проблему российских футболистов

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Роман Широков рассказал о проблеме в игре российских футболистов.
«Есть проблема, на которую у нас мало обращают внимание - все принимают мяч стоя! Я бы посоветовал всем детским тренерам развивать скоростную технику – может, тогда у игроков будет прогресс», - цитирует Широкова «Чемпионат».
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Зенит» занимает первое место после 23 туров. На счету подопечных Сергея Семака 47 набранных баллов. «Краснодар» с 43 очками находится на второй позиции, а на третьей строчке располагается московское «Динамо» (38).
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