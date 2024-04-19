Григорян: «Личка будет востребован всегда, приятно смотреть на его стиль футбола»

Известный тренер Александр Григорян высказался о неудачной игре московского «Динамо» под руководством Марцела Лички после зимнего перерыва.

«Есть масса плюсов в игре в «Динамо». Личка будет востребован всегда. Потому что всегда приятно смотреть на его стиль футбола», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

После 23 проведенных туров «Динамо» набрало 38 баллов и находится на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Лички отстают от лидирующего «Зенита» на девять очков. В следующем матче чемпионата страны «бело-голубые» на выезде встретятся с «Пари НН».