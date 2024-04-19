Широков назвал тренера, который идеально построил свою карьеру

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Роман Широков назвал российского тренера, который идеально построил свою карьеру.

«Идеальный вариант построения тренерской карьеры - это Семак. Он постоянно растёт, учится и развивается. Семак 2018-го и, например, 2021 года - разные тренеры», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, что под руководством Семака «сине-бело-голубые» пять раз подряд становились чемпионами России. В текущем розыгрыше Премьер-лиги петербургский клуб набрал 47 баллов и лидирует в турнирной таблице. В следующем матче «Зенит» на своем поле встретится с «Оренбургом».