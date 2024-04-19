Широков: «Уже слепой понимает, что «Спартаку» не нужен тренер-иностранец»

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Роман Широков высказался об увольнении из московского «Спартака» главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Уже слепой понимает, что «Спартаку» не нужен иностранец. Я не знаю, чем вызван этот пиетет у спартаковских руководителей перед всей иностранщиной. Такое у многих», - приводятся слова Широкова на страницах «Чемпионата».

Напомним, что Абаскаль был отправлен в отставку 14 апреля после гостевого поражения от «Сочи» (0:1).

После 23 туров чемпионата России «народная команда» набрала 35 баллов и находится на седьмой позиции в турнирной таблице.