Селюк ответил, можно ли считать провальной работу Абаскаля в «Спартаке»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о работе испанского специалиста Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке». Тренер был отправлен в отставку 14 апреля.
«Провал? Я считаю, что никакого провала нет. «Спартак» Абаскаля не сильно отстает от «Динамо». На одно очко меньше, на одно очко больше. Тем более «Спартак» обыграл «Динамо», - передает слова Селюка «Спорт день за днём».
Напомним, что Абаскаль занимал пост главного тренера «Спартака» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 35 баллов после 23 матчей. «Народная команда» отстает от идущего третьим «Динамо» на три очка.
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