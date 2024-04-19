Селюк ответил, можно ли считать провальной работу Абаскаля в «Спартаке»

«Провал? Я считаю, что никакого провала нет. «Спартак» Абаскаля не сильно отстает от «Динамо». На одно очко меньше, на одно очко больше. Тем более «Спартак» обыграл «Динамо», - передает слова Селюка «Спорт день за днём».