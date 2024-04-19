Дзюба написал одно слово в соцсетях

Центральный форвард «Локомотива» Артём Дзюба в своем телеграм-канале разместил видео с тренировочного занятия команды. Игрок оставил под роликом надпись.

«Работаем», - написал 35-летний российский нападающий.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба провел 19 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.

После 23 матчей чемпионата России «железнодорожники» набрали 37 баллов и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице.