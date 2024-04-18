Чалов может воссоединиться с Головиным в «Монако»

Нападающий Фёдор Чалов ближайшим летом может перейти в один из европейских клубов. Недавно 26-летний футболист продлил контракт с ЦСКА, но всего лишь на полгода – до конца сезона 2024/2025.

Как сообщает «Чемпионат», по состоянию на февраль Чалов находился в списках «Монако», за который выступает Александр Головин. Представители Лиги 1 активно изучали кандидатуру Фёдора. Кроме того, интерес к российскому форварду проявляют ещё два клуба из Европы.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Фёдора Чалова в 12 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 форвард забил 13 голов в 33 матчах.