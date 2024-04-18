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Канчельскис не смог назвать для «Спартака» подходящего тренера

18 Апреля 2024 • 23:05 Комментировать

Андрей Канчельскис, бывший российский футболист порассуждал на тему будущего главного тренера московского «Спартака» и признался, что пока не может назвать кандидатуру.

«Я не знаю, кто может спасти «Спартак». На такие вопросы должны отвечать руководители клуба. Не знаю, кто в состоянии спасти их команду. Они могут спасти себя только сами. Есть руководители, президент, совет директоров, много советчиков. Этот вопрос целесообразно задать им, руководителям, которые молчат, ничего не говорят и делают непонятные движения. Это их проблемы», - делится Канчельскис с Betonmobile.

Напомним, уже как с минувшего воскресенья «Спартак» официально без главного тренера. Поражение от «Сочи» стало последней каплей терпения для руководства клуба, Гильермо Абаскаль был уволен. Исполняет обязанности главного тренера Владимир Слишкович.

«Спартак» идёт лишь на седьмом месте с 35 баллами. Отставание от третьего места - три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис
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