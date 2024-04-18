Защитник «Спартака» Чернов: «Не хочу обидеть Дуарте, но чемпионат Парагвая ниже уровнем, чем РПЛ»

Игрок обороны «Спартака» Никита Чернов поделился мнением об уровне игры своего партнёра по команде Алекса Дуарте.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Дуарте провёл 27 встреч за «красно-белых» во всех турнирах.

«Дуарте уже привык к нашему чемпионату и скоростям. Не хочу обидеть Алекса, но думаю, что чемпионат Парагвая ниже уровнем, чем РПЛ. Сейчас Дуарте привык, ему более комфортно играть в России, он прогрессирует», — приводит слова футболиста издание Sport24.

«Спартак» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. Коллектив заработал 35 баллов.

В следующем туре команда Владимира Слишковича отправится в гости к «Ростову». Встреча запланирована на 21 апреля.