Сиваков: «Динамо» не выбыло из чемпионской гонки»

Михаил Сиваков, защитник «Оренбурга» и бывший подопечный Марцела Лички против преждевременных выводов. Он считает, что у московского «Динамо» есть даже шансы на чемпионство.

«До конца сезона немало игр, произойти может что угодно. У «Динамо» качественная команда, подбор игроков хорош. Они выполняют задачи, которые стоят перед ними, доказывая уровнем игры», - делится Сиваков для «РБ Спорт».

Напомним, что «Динамо» неплохо начало весну, однако в последних трёх турах РПЛ потерпело три поражения – от «Ростова» (1:4), «Спартака» (1:2) и «Урала» (1:2). Отставание в турнирной таблице от «Зенита» с первого места – девять очков.