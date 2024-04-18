Сиваков рассказал, почему называет Личку «папа»

Михаил Сиваков, защитник «Оренбурга» рассказал о своём тёплом отношении к Марцелу Личке. Этот специалист несколько лет возглавлял южноуральский клуб, однако летом 2023 года перебрался в московское «Динамо».

«Да, называю его папой, в шутку. У нас хорошие отношения были на протяжении всего времени, что работали вместе в «Оренбурге», - рассказал Сиваков для «РБ Спорт».

Напомним, что вечером среды «Динамо» выбило «Оренбург» из Кубка России. Нынешний клуб Лички оформил уверенную победу над уральцами – 4:2.

Ранее в «Динамо» рассказали о забавной ошибке журналиста, которая связана непосредственно с Марцелом Личкой.