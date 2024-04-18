Стало известно, как Слишкович повлиял на «Спартак» после увольнения Абаскаля

В конце прошлой недели «Спартак» объявил о решении уволить Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. На временной основе команду принял Владимир Слишкович – под его руководством «красно-белые» уже успели сыграть вничью с «Зенитом» (0:0) в Кубке России на выезде.

По информации Metaratings, после увольнения Абаскаля и назначения «и.о.» Слишковича атмосфера в команде стала лучше. Специалист больше общается с игроками, к тому же он не имеет языкового барьера с россиянами.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в воскресенье, 21 апреля, - против «Ростова» на выезде в Российской премьер-лиге.