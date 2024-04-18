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Бывший игрок сборной СССР посоветовал Дзюбе уехать из России

18 Апреля 2024 • 21:48 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
20.04 14:00

Экс-футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о будущем форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Дзюбе надо уезжать в Китай. Они все метр с кепкой, а он здоровый, всех бы задавил. Как на столба на него бы играли. Я бы очень приветствовал, чтобы Дзюба уехал. Ему стоит задуматься об этом», – приводит слова Пономарёва «РИА Новости Спорт».

Стоит напомнить, что действующее трудовое соглашение 35-летнего игрока с «железнодорожниками» рассчитано до конца июня текущего года.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 24 встречи, отличившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.


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