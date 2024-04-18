Григорян – о «Ростове»: «Пожалуй, лучший прессинг за всю историю РПЛ»

Российский футбольный тренер и эксперт Александр Григорян высказался о «Ростове». Этот клуб является одним из лучших этой весной в рамках РПЛ и Кубка России.

«В чём они сейчас лучшие в РПЛ? Говоря про прессинг, они не только лучшие в этом году, но и одни из лучших за всю историю российского футбола. Кто назовёт команду, которая качественнее делала более интенсивный прессинг? Никто не вспомнит, таких не было!», - рассуждает Григорян для Metaratings.

Напомним, что «Ростов» поднялся со второй половины турнирной таблицы РПЛ – в первую. У дончан восьмое место турнирной таблицы и 34 очка. Отставание от первой тройки – всего лишь четыре балла.