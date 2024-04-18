Пономарёв не сомневается, что ЦСКА забьёт «Ахмату» минимум три гола

В грядущем туре Российской премьер-лиги московскому ЦСКА предстоит принять соперника в лице грозненского «Ахмата». Владимир Пономарёв, ветеран ЦСКА полагает, что грозненцы пропустят минимум три гола от «армейцев».

«В «Ахмате» идёт сложный процесс, разнобой будет страшный. Есть ощущение, тренер не знает, как надо играть, ему надо приспосабливаться к команде. Не сомневаюсь, три мяча они забьют «Ахмату», - говорит Пономарёв телканалу «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА с начала марта ни разу не проиграл в РПЛ и Кубке России. В то время как «Ахмат» в прошлом туре РПЛ потерпел катастрофическое поражение от «Балтики» со счётом 1:7 – и это в Чечне на глазах у своих болельщиков.