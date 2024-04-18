Миранчук начнёт игру с «Ливерпулем» в старте

Вечером четверга «Аталанта» принимает «Ливерпуль». Команды сыграют в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук, наконец, попал в стартовый состав своего клуба. Несколько последних матчей Алексей начинал на скамейке.

Напомним, на прошлой неделе «Аталанта» сенсационно разгромила «Ливерпуль» на «Энфилде» - 3:0. Дублем отметился Джанлука Скамакка, ещё один гол бергамасков оформил Марио Пашалич.

Следить за текстовой трансляцией, возможно, последнего матча Юргена Клоппа в еврокубках у руля «Ливерпуля» можно на нашем портале.