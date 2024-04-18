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Миранчук начнёт игру с «Ливерпулем» в старте

18 Апреля 2024 • 21:00 Комментировать
Аталанта
0:1
Ливерпуль
1 4.40 X 4.50 2 1.65
1-й тайм

Вечером четверга «Аталанта» принимает «Ливерпуль». Команды сыграют в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук, наконец, попал в стартовый состав своего клуба. Несколько последних матчей Алексей начинал на скамейке.

Напомним, на прошлой неделе «Аталанта» сенсационно разгромила «Ливерпуль» на «Энфилде» - 3:0. Дублем отметился Джанлука Скамакка, ещё один гол бергамасков оформил Марио Пашалич.

Следить за текстовой трансляцией, возможно, последнего матча Юргена Клоппа в еврокубках у руля «Ливерпуля» можно на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук

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АТАЛАНТА ЛИВЕРПУЛЬ
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