Бывший игрок московского «Спартака» Николай Тюнин специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о кандидатуре будущего главного тренера «народной команды».

«Я считаю, что «Спартаку» нужен российский специалист, который знает и понимает, что такое «Спартак», какие у команды традиции. Это очень важно. «Спартаку» нужен человек, который будет ставить на первый план команду, а не себя», - говорит Тюнин нашему корреспонденту.

Напомним, что среди кандидатур на вакантное место после ухода Гильермо Абаскаля СМИ обсуждаются Станислав Черчесов, Валерий Карпин, Паскаль Янсен, Владимир Ивич.