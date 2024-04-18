Осипов рассказал о задачах «Балтики» в РПЛ

По словам игрока «Балтики» Александра Осипова, калининградский клуб ставит себе задачу сохранить прописку в Премьер-лиге без участия в стыковых матчах.

Напомним, «Балтика» в этом сезоне провела 23 матчах и набрала 20 очков, клуб из Калининграда находится на 14 месте в турнирной таблице.

- Сейчас у «Балтики» задача остаться в РПЛ напрямую - без стыков, нужно набирать очки по максимуму в следующих играх. Качество игры даёт оптимизм, поэтому нам любой соперник по силам, - цитирует футболиста «Чемпионат».

Осипов выступает за «Балтику» с 2022 года, его контракт с калининградским клубом действует до 2026 года.

В следующем туре «Балтика» на своём стадионе сыграет против «Крыльев Советов», игра пройдёт в субботу.