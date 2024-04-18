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«Факел» опубликовал забавный ролик перед игрой с «Краснодаром» видео

18 Апреля 2024 • 20:32 Комментировать
Краснодар
...
Факел
Через 20 ч. 43 мин.

Пресс-служба «Факела» уже давно радует своих болельщиков забавными видеороликами перед матчами. Вот и перед игрой с «Краснодаром» в грядущем туре РПЛ «огнеопасные» порадовали новым видео на клубном канале.

В нём болельщик читает синонимы слова «ничья». А всё потому, что три последних игры между «Факелом» и «Краснодаром» в РПЛ завершались ничьими – 2:2, 3:3 и 0:0. Но позже по сюжету болельщик пересекается с недовольным игроком клуба Владиславом Мастерным и начинает читать уже синонимы слова «победа».

«Факел» на данный момент занимает 11 место таблицы РПЛ с 26 очками, «Краснодар» на втором месте с 43 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Краснодар

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КРАСНОДАР ФАКЕЛ
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