Пресс-служба «Факела» уже давно радует своих болельщиков забавными видеороликами перед матчами. Вот и перед игрой с «Краснодаром» в грядущем туре РПЛ «огнеопасные» порадовали новым видео на клубном канале.

В нём болельщик читает синонимы слова «ничья». А всё потому, что три последних игры между «Факелом» и «Краснодаром» в РПЛ завершались ничьими – 2:2, 3:3 и 0:0. Но позже по сюжету болельщик пересекается с недовольным игроком клуба Владиславом Мастерным и начинает читать уже синонимы слова «победа».

«Факел» на данный момент занимает 11 место таблицы РПЛ с 26 очками, «Краснодар» на втором месте с 43 баллами.