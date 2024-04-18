Кавазашвили: Европа? Думаю, Максименко будет продолжать служить «Спартаку»

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном отъезде вратаря «красно-белых» Александра Максименко в европейский клуб.

«Он сам должен созреть. Максименко настоящий спартаковский воспитанник и, я думаю, он будет продолжать верно служить своему клубу, как Акинфеев – ЦСКА», — цитирует Кавазашвили «Спорт День за Днем».

При этом эксперт заявил, что если Максименко и уедет в Европу, то его никто за это не станет судить.

В сезоне-2023/24 голкипер провел 22 матча с учетом всех турниров, пропустил 23 мяча и восемь раз оставил свои ворота на замке.

Действующий трудовой договор 26-летнего Максименко со «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в два миллиона евро.