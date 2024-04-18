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Владимир Быстров подверг критике игроков «Локомотива» Пиняева и Салтыкова

18 Апреля 2024 • 20:15 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
20.04 14:00

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров оценил игру футболистов московского «Локомотива» Сергея Пиняева и Никиты Салтыкова в нынешнем сезоне.

«Посмотрите на игру Пиняева. У меня к нему много претензий. Очевидно, что мало тренируется. Должен больше работать, больше проявлять себя в атаке. Салтыков? Это то же самое», – приводит слова бывшего хавбека национальной команды издание «Чемпионат».

Напомним, что Пиняев и Салтыков ранее выступали за самарские «Крылья Советов». К слову, ранее они были номинированы на награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку года.

Что касается «железнодорожников», то коллектив Михаила Галактионова находится на пятой строчке турнирной таблицы первенства страны. Команда заработала 35 баллов. В следующем туре москвичи примут дома «Ахмат». Встреча запланирована на 20 апреля. 


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