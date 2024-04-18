Мостовой высоко оценил работу Федуна в «Спартаке»: «Он заслуживает памятник»

Бывший хавбек «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о работе Леонида Федуна в московском клубе.

Стоит напомнить, что бизнесмен был владельцем «красно-белых» с 2004 по 2022 год. При нём клуб победил в первенстве страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок России.

«Конечно, Федун заслуживает, чтобы ему поставили памятник. Его сильно критиковали, но потом он перестал лезть в футбольные дела. Никаких проблем в «Спартаке» никогда при нём не было – зарплаты платили вовремя, построили стадион, все люди уезжали сытыми и богатыми», – приводит слова прославленного футболиста «Матч ТВ».

Добавим, что сейчас «Спартак» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. Коллектив заработал 35 баллов.

В следующем туре команда Владимира Слишковича отправится в гости к «Ростову». Встреча запланирована на 21 апреля.