Колыванов высказался о планах на будущее

Игорь Колыванов, известный футбольный тренер весной 2024 года покинул «Текстильщик». Тренер высказался о собственных планах на будущее.

«Тренеры вне своей любимой работы, конечно же, что-то ищут. Получу достойное предложение, которое меня устроит – с удовольствием будут тренировать», - делится Колыванов для «Чемпионата».

Напомним, что «Текстильщик» специалист возглавлял с 2022 по 2024 годы. До этого он работал с московским «Торпедо», «Уфой» и множеством молодёжных составов сборной России. Тренирует 56-летний специалист уже довольно давно – с 2002 года.

Колыванов: «Ещё пошумим и Лигу чемпионов выиграем»