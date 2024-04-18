Колыванов считает, что многим футболистам «Динамо» не хватает характера

Экс-форвард сборной России Игорь Колыванов высказался о результатах московского «Динамо» в первенстве страны.

«Динамо» потеряло какой-то победный ключик. Чтобы реально бороться за первое место, нужен характер, которого многим футболистам «Динамо» не хватает. Нужен мужик в центре поля, в обороне, чтобы подсказывал, руководил. А тут всем комплименты выдают, а стабильности нет», — приводит слова бывшего футболиста издание «Чемпионат».

Стоит отметить, что после 23-х встреч в чемпионате России коллектив Марцела Лички находится на третьей строчке турнирной таблицы. Команда заработала 38 баллов.

В следующем туре московский клуб отправится в гости к «Пари НН». Встреча запланирована на 21 апреля.