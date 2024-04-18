Маркао: «Желаю, чтобы «Спартак» завоевал Кубок России»

Экс-футболист «Спартака» Маркао пожелал удачи столичному клубу в нынешнем розыгрыше Кубка России.

Бразилец заявил, что желает «Спартаку» побед, ведь у команды великолепные фанаты, которые этого заслуживают.

«Если в чемпионате не получилось, тогда желаю, чтобы «Спартак» завоевал хотя бы Кубок России», — приводит слова Маркао «РБ Спорт».

Напомним, Маркао защищал цвета «красно-белых» с 2000 по 2001 год.

По итогам 23 сыгранных матчей «Спартак» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 35 набранных очков.

21 апреля «Спартак» встретится на выезде с «Ростовом». Начало игры запланировано на 20:30 по мск.