Балахнин: Плохая реализация «Спартака» не связана с отсутствием Промеса

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о том, влияет ли на «Спартак» отсутствие нападающего Квинси Промеса.

По мнению специалиста, проблемы «Спартака» с реализацией не связаны с отсутствием Промеса, ведь команда и с ним составе не демонстрировала хороший футбол.

«Думаю, Промес не останется лучшим бомбардиром команды. Там достаточно хороших футболистов, кто за один матч может два-три мяча забить», — приводит слова Балахнина Legalbet.

Напомним, 32-летний нидерландец продолжает находиться под стражей в ОАЭ и может быть экстрадирован на родину, где приговорен к 7,5 годам колонии.

В этом сезоне Промес забил восемь голов и сделал восемь ассистов в 21 матче во всех турнирах.