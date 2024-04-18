В «Динамо» рассказали о забавной журналистской ошибке, связанной с Личкой

Недавно тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, чего ему не хватает в России. Он упоминал вепрево колено – одно из самых знаменитых блюд его родной, чешской кухни. Однако один из журналистов допустил забавное искажение название блюда – и слово «колено» превратилось в «кальян».

«Марцел со своим фирменным акцентом сказал «колено». Ошибки можно было бы избежать. В России, кажется, нет проблем с кальянами, а во-вторых, Марцел не любит кальян», - приводит «Спорт-Экспресс» слова собеседника из пресс-службы «Динамо».

В клубе добавили, что такая оплошность журналиста проблемы не создала и Марцел знатно от этого посмеялся.

«А вот мы беспокоимся, что болельщики начнут дарить Личке кальяны, вместо того чтобы приготовить вкусную свинину», - отшутились в «Динамо».

Личка рассказал, чего ему не хватает в России