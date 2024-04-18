Человека, обокравшего футболисток «Локомотива», нашли

В прессе появилась информация о том, что футболисток «Локомотива» обокрали. Во время недавней тренировки кто-то проник в раздевалку, где присвоил себе деньги и ценные вещи. В «Локомотиве» прокомментировали эту ситуацию. Оказалось, что преступника уже нашли.

«Клубу известно о данном событии. Лицо, совершившее данное деяние, установлено. Правоохранительные органы совместно со службой безопасности «Локомотива» произвели задержание правонарушителя. В данный момент проводятся следственные мероприятия», - комментарий приводит телеграм-канал «Мутко против».

Женская команда «Локомотива» в четырёх прошедших турах чемпионата смогла набрать девять очков из двенадцати возможных. Ближайший матч команда проведёт в понедельник, 22 апреля, - против «Зенита».