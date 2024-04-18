Игнатов: «Мы постараемся добыть три очка в каждом из матчей»

Хавбек «Спартака» Михаил Игнатов высказался о календаре команды в конце сезона.

«Всегда приятно играть такие матчи. И для зрителей будет приятно посетить их. Мы постараемся добыть три очка в каждом из матчей и показать хорошую игру», — приводит слова Игнатова «Чемпионат».

Футболист заявил, что для «Спартака» чем тяжелее, тем проще играть.

В нынешнем сезоне 23-летний Игнатов появился на поле в 28 матчах во всех турнирах, забил три мяча и записал на свой счет шесть ассистов.

На данный момент «Спартак» занимает седьмую позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 35 баллов.