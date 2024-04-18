Гуренко считает Глушенкова ведущим игроком «Локомотива»

Экс-футболист «Локомотива» Сергей Гуренко высказался об игре нападающего «красно-зелёных» Максима Глушенкова.

«Глушенков прибавляет в уверенности, в мастерстве, в зрелости. Поэтому на данный момент он ведущий игрок «Локомотива», — приводит слова Гуренко Legalbet.

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил восемь мячей и записал на свой счет 14 ассистов.

Действующий трудовой договор Глушенкова с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 7,5 млн евро.

После 24 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. Стоит сказать, что у подопечных Михаила Галактионова есть игра в запасе.