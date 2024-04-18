Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гуренко считает Глушенкова ведущим игроком «Локомотива»

18 Апреля 2024 • 18:25 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
20.04 14:00

Экс-футболист «Локомотива» Сергей Гуренко высказался об игре нападающего «красно-зелёных» Максима Глушенкова.

«Глушенков прибавляет в уверенности, в мастерстве, в зрелости. Поэтому на данный момент он ведущий игрок «Локомотива», — приводит слова Гуренко Legalbet.

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил восемь мячей и записал на свой счет 14 ассистов.

Действующий трудовой договор Глушенкова с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 7,5 млн евро.

После 24 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. Стоит сказать, что у подопечных Михаила Галактионова есть игра в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Гуренко Максим Глушенков ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Апреля
18:25
Гуренко считает Глушенкова ведущим игроком «Локомотива»
15:12
«Локомотив» объявил о продлении контракта с Самошниковым
15:11
Наумов: «Я не думаю, что такой Дзюба – спасение для «Локомотива»
15:05
Билялетдинов — о будущем Дзюбы: «Артём — это атакующий потенциал «Локомотива», его можно сохранить»
14:54
Тренер «Рубина» Рахимов дисквалифицирован
14:26
У Дзюбы отреагировали на последние слухи
00:58
Ставка и прогноз на точный счёт матча Рубин — Локомотив РПЛ — 20 апреля 2024
17 Апреля
20:52
Актуальная ставка и прогноз на матч Рубин – Локомотив чемпионата России – 20 апреля 2024
16:49
Из-за Дзюбы «Локомотив» покинет тренер нападающих
15:01
Наумов: «Уход Антона Миранчука из «Локомотива» — это потеря»
14:09
Агент рассказал, из каких топ-лиг есть интерес к Тикнизяну
10:40
Агент Рыбуса: «Пока мы не обсуждали новый контракт с «Рубином»
16 Апреля
17:23
Наумов: «Не угадаешь, нужно ли сейчас уезжать Пиняеву»
16:59
Наумов рассказал, в чём Пиняев лучше Аршавина
16:08
Смородская: «Антону Миранчуку рано ехать в Европу»
15:46
Агент Барбоза: «Мировые скауты теперь внимательно будут следить за Салтыковым и Пиняевым»
14:55
Сенников: «Руководство «Локомотива» должно быть довольно работой Галактионова»
11:41
Шалимов: «Акинфеев извинился, но уж очень хороший удар получился у Самошникова»
10:32
Агент Рыбуса: «Надеюсь, в ближайшее время увидим Мацея на поле»
15 Апреля
17:41
Булыкин: Антона Миранчука не возьмут в европейский топ-клуб 1
17:25
«Локомотив» повторил достижение чемпионского сезона по поражениям в 23 турах
16:58
Колосков: «Матч «Крылья Советов» — «Рубин» удивил своей бестолковостью»
14 Апреля
15:18
Агент Худякова рассказал, какие варианты для продолжения карьеры рассматривает голкипер
14:33
Агент Антона Миранчука заявил, что его клиент на 99 процентов покинет «Локомотив»
14:11
Терёхин: «Локомотив» прогадал с заменами в матче с ЦСКА»
13:53
Аршавин: «Глушенков стоит 10-15 миллионов евро»
13:43
Наумов: «Глушенков — футболист европейского уровня»
09:31
Футболист «Локомотива» Ньямси рассказал, когда вернётся на поле после травмы
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РУБИН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» выбрала нового тренера Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне
Спортивные новости
Канарейкин: «Магнитка» прямо огня в полыня идет» Бывший нападающий «Металлурга» рассказал, чего ждет от финала Кубка Гагарина Канарейкин назвал победителя Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина Бывший главный тренер «Металлурга» оценил шансы команды на победу в Кубке Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.04.24 в 19:00
Краснодар Краснодар
Факел Факел
1.58 3.80 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Апреля
18:43 · Россия. Премьер-лига
Человека, обокравшего футболисток «Локомотива», нашли
18:33 · Кубок России
Названа символическая сборная полуфиналов Кубка России
18:30 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: «Мы постараемся добыть три очка в каждом из матчей»
18:25 · Россия. Премьер-лига
Гуренко считает Глушенкова ведущим игроком «Локомотива»
17:54 · Россия. Премьер-лига
Белоус считает, что в «Спартак» можно пригласить Тихонова или Юрана
17:51 · Россия. Премьер-лига
Футболисток «Локомотива» обокрали во время тренировки
17:43 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-игрок «Фейеноорда» и «Шальке» возглавил «Волгарь» официально
17:42 · Россия. Премьер-лига
Лукас Вера уверен, что «Оренбург» готов соперничать с командами из верхней части таблицы РПЛ
17:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Акрона» рассказал, что дал команде новый тренер
17:27 · Россия. Премьер-лига
Павел Маслов рассказал, почему не уехал играть в чемпионат Сербии
17:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
Названы лучшие команды Мелбет-Первой лиги текущей весны
17:16 · Россия. Премьер-лига
Генич прокомментирует «Спартак» — опубликовано расписание комментаторов на 25-й тур РПЛ
16:54 · Россия. Премьер-лига
Дивеев готов сыграть с «Ахматом»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Спартака» Угальде пропустит кубковый матч с «Динамо»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Булыкин уверен, что Смолов ещё принесёт пользу «Динамо»
Все новости
Рекомендуем