Белоус считает, что в «Спартак» можно пригласить Тихонова или Юрана

Футбольный функционер Юрий Белоус высказался о кандидатах на место главного тренера московского «Спартака». Напомним, это место стало вакантным после увольнения Гильермо Абаскаля. Среди возможных сменщиков испанца называют Владимира Ивича, Станислава Черчесова, Паскаля Янсена и Валерия Карпина.

«Назвал бы ещё двух кандидатов. Это Андрей Тихонов, здорово работает в «Енисее» и Сергей Юран из «Пари НН». Полагаю, он достоин оказаться в этом шорт-листе. Да и Слишковича пока рано сбрасывать со счетов», - делится Белоус для «Спорт-Экспресса».

«Спартак» занимает седьмое место таблицы РПЛ с 35 очками.