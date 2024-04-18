Футболисток «Локомотива» обокрали во время тренировки

Во время недавней тренировки женской команды «Локомотива» произошло преступление. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», из раздевалки пропали деньги, наушники и другие ценности. Дарья Головина, Валерия Шувалова, Алёна Бухарова и Анна Бетестовицкая написали заявления в полицию.

При этом отмечается, что футболистки обратились к правоохранителям лишь через неделю после кражи. Тренировка, во время которой представительниц «Локомотива» «обчистили» проходила ещё 10 апреля с 15:00 до 16:30. Занятие состоялось на «Сапсан Арене» - об этом говорят публикации из социальных сетей.