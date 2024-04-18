Лукас Вера уверен, что «Оренбург» готов соперничать с командами из верхней части таблицы РПЛ

Хавбек «Оренбурга» Лукас Вера поделился мнением о положении команды в турнирной таблице первенства России.

По мнению аргентинского футболиста, в первом круге коллектив упустил много очков из-за ненужных пропущенных голов.

«Но, считаю, наша команда готова соперничать со всеми, в том числе и с командами из верхней части таблицы», — приводит слова игрока издание Sport24.

Стоит отметить, что оренбуржцы находятся на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата страны. Команда заработала 26 баллов. В следующем туре «Оренбург» отправится в гости к «Зениту». Встреча запланирована на 21 апреля.