Павел Маслов рассказал, почему не уехал играть в чемпионат Сербии

Игрок обороны «Спартака» Павел Маслов объяснил, почему принял решение остаться в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что футболист имел вариант продолжения карьеры в первенстве Сербии.

«Я не отказывался. Почему не ушел? Посоветовались и приняли решение. Мы разговаривали с Томашем Амаралом и совместно пришли к решению, - приводит слова россиянина издание Sport24.

Добавим, что Маслов является воспитанником московского клуба. В текущем сезоне Павел провёл за «красно-белых» лишь четыре встречи. Трудовой договор защитника с командой рассчитано до середины следующего года.