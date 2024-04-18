Генич прокомментирует «Спартак» — опубликовано расписание комментаторов на 25-й тур РПЛ

Стало известно расписание комментаторов на матчи 25-го тура Российской премьер-лиги.

Как сообщает телеграм-канал «Матч Премьер», на главном матче тура «Ростов» - «Спартак» отработает Константин Генич. Неценко и Богданов назначены на игру «Зенита» с «Оренбургом», а Черданцев и Журавель прокомментируют встречу ЦСКА и «Ахмата».

Расписание комментаторов на остальные матчи РПЛ:

«Краснодар» – «Факел» — Трушечкин;

«Рубин» – «Локомотив» — Нагучев, Дурасов;

«Балтика» – «Крылья Советов» — Жичкин, Денисов;

«Пари НН» – «Динамо» — Моссаковский, Быков;

«Сочи» – «Урал» — Шмельков.

Текстовые трансляции всех матчей чемпионата России доступны на портале LiveResult.