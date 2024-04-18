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Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Дзюба для Китая будет экзотикой» эксклюзив

18 Апреля 2024 • 19:50 Комментировать

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил вероятность перехода форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы в китайский «Шанхай Шеньхуа».

«Это реально, почему нет? Если китайцы согласятся, а Слуцкий убедит их, что Дзюба нужен, то он в Китае может себя и проявить. Хотя, по знакомству в футбол не играют, если Дзюба будет слабо выглядеть, то Слуцкий не враг себе.

Мне кажется, для Китая Артём очень нормальный игрок, и для этого чемпионата Дзюба будет экзотикой: большой, крупный, игра на столба. Может быть, у него там что-то получится, по крайней мере он любит эпатажные вещи. Для него это будет неплохой вариант», — сказал Наумов.

Ранее стало известно, что «Локомотив» не планирует продлевать контракт с 35-летним форвардом. Китайский «Шанхай» тренирует Леонид Слуцкий, который находится в дружеских отношениях с футболистом.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Леонид Слуцкий Артём Дзюба РПЛ Шанхай Шеньхуа ещё теги
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