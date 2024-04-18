Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил вероятность перехода форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы в китайский «Шанхай Шеньхуа».

«Это реально, почему нет? Если китайцы согласятся, а Слуцкий убедит их, что Дзюба нужен, то он в Китае может себя и проявить. Хотя, по знакомству в футбол не играют, если Дзюба будет слабо выглядеть, то Слуцкий не враг себе.

Мне кажется, для Китая Артём очень нормальный игрок, и для этого чемпионата Дзюба будет экзотикой: большой, крупный, игра на столба. Может быть, у него там что-то получится, по крайней мере он любит эпатажные вещи. Для него это будет неплохой вариант», — сказал Наумов.

Ранее стало известно, что «Локомотив» не планирует продлевать контракт с 35-летним форвардом. Китайский «Шанхай» тренирует Леонид Слуцкий, который находится в дружеских отношениях с футболистом.