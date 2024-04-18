Дивеев готов сыграть с «Ахматом»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев сможет принять участие в предстоящем матче против грозненского «Ахмата».

Напомним, 24-летний футболист пропустил два минувших матча из-за болезни.

— Дивеев вернулся в общую группу, — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе столичного клуба.

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в семи матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

По итогам 23 матчей ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 37 очков.

Встреча ЦСКА и «Ахмата» состоится 20 апреля. Начало игры 25-го тура РПЛ запланировано на 19:30 по столичному времени.