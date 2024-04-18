Нападающий «Спартака» Угальде пропустит кубковый матч с «Динамо»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде пропустит матч второго этапа Кубка России (Пути регионов) против «Динамо» из-за перебора жёлтых карточек.

В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС, так как костариканский футболист получил по предупреждению в каждом из полуфинальных матчей Кубка России (Пути РПЛ) против «Зенита», он не сможет принять участие в следующей игре.

В текущем сезоне 21-летний Угальде провёл за «Спартак» восемь матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Динамо» состоится уже через две недели. Победитель этого противостояния выйдет в финал Пути регионов.